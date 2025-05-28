Более 13 тысяч россиян за сутки подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Россияне активно подают заявки на участие в конкурсе.
Более 13 тысяч человек подали заявки на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное» за первые сутки после его старта. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).
Как отмечается в сообщении, конкурс стартовал накануне по инициативе президента России Владимира Путина, который дал официальный старт новому сезону на заседании наблюдательного совета РСВ. «В течение первых суток с момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из всех 89 регионов РФ, а также граждане РФ из других стран. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте.
За сутки к участию присоединились 2 903 семьи из всех регионов России, отметили в РСВ. Среди заявившихся есть не только российские семьи, но и граждане РФ, проживающие за рубежом — в Китае, Индии, Белоруссии, Молдове, Казахстане и Киргизии. Наибольший интерес к проекту проявили жители Москвы (755 человек), Московской области (591), Свердловской области (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399). Организаторы напомнили, что регистрация семейных команд продолжится до 27 июля и проходит на официальном сайте конкурса.
Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие более полумиллиона человек.