Более 13 тысяч россиян за сутки подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Как отмечается в сообщении, конкурс стартовал накануне по инициативе президента России Владимира Путина, который дал официальный старт новому сезону на заседании наблюдательного совета РСВ. «В течение первых суток с момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из всех 89 регионов РФ, а также граждане РФ из других стран. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте.