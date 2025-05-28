Специалисты объяснили рост цен на моющие и чистящие средства в на Дону

В апреле Ростовская область стала исключением из общероссийского ценового тренда. Согласно данным Центробанка, непродовольственные товары в регионе подорожали на 0,57%, тогда как в целом по стране отмечалось снижение цен.
Главные «рекордсмены» роста — это моющие средства, чистящие продукты, упаковочные материалы. Это локальная ситуация, вызванная особенностями регионального рынка, поясняют аналитики ЦБ. Основные причины — рост затрат производителей и логистики.
Кроме того, в регионе выросли цены на медицинские товары — это лекарства, специальные приборы и перевязочные материалы. Так, за год они подорожали на 9,25%.
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