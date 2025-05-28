В «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Свет между мирами»

Музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье вместе с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана подготовил выставку «Свет между мирами», на которой представлены работы представителей советского, узбекского и русского модернизма 1920−1930-х годов, сообщает ТАСС.
Директор музея Анна Антипенко назвала выставку очень важным проектом, к которому его создатели продвигались более трех лет.
«Мы последние, наверное, пять лет частями показывали на наших временных выставках художников, знакомя, подготавливая аудиторию к нашему большому совместному с коллегами из Узбекистана проекту», — сказала она на открытии экспозиции.
Директор Агентства культурного наследия Узбекистана Баходир Абдикаримов рассказал, что 80 картин на выставку привезли из государственного музея Каракалпакстана им. И. Савицкого. По его словам, выставка такого масштаба впервые проходит за пределами Узбекистана, многие картины впервые выставляются на показ широкой публике.
Глава управления развития музеев Узбекистана Бабур Саемов сообщил, что в рамках выставки было отреставрировано более 40 работ с участием российских и местных реставраторов. Он также сообщил об издании научного каталога и проведении колоссального исследования картин 1920−1930-х годов.
Отмечается, что в экспозицию вошло более 160 работ 40 художников, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие. Выставка будет открыта с 30 мая до 8 ноября.
Ранее сообщалось, что Московский музей современного искусства представил выставку «Это всего лишь тайна», которая сфокусирована на скульптурном наследии Елены Суровцевой (1952−2025) в диалоге с молодыми художницами, заявившими о себе в последние несколько лет.