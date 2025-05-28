В «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Свет между мирами»

Ранее сообщалось, что Московский музей современного искусства представил выставку «Это всего лишь тайна», которая сфокусирована на скульптурном наследии Елены Суровцевой (1952−2025) в диалоге с молодыми художницами, заявившими о себе в последние несколько лет.