Умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки

Американский актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры», умер на 62-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.
«Он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — сообщил порталу собеседник, который, по его словам, был рядом с Гейлом в момент кончины.
Отмечается также, что актер скончался на фоне продолжающихся в отношении него расследований по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним.
Причина смерти Гейла не уточняется. На его счету участие в нескольких проектах, среди которых «Детские игры», «Говард-утка» и «Байкерши в городе зомби».
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