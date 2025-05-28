Транспорт, дороги и гостиницы. Какие приоритетные задачи стоят перед Брестской областью

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская область остается ключевым логистическим узлом, при этом в регионе решаются задачи по обновлению дорог, модернизации транспорта и устранению дефицита гостиничных мест. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
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«Брест — это действительно мощнейший логистический центр, железнодорожный, который способен пропускать большие грузы в Европу», — отметил Петр Пархомчик.
Как заморозки отразились на состоянии полей Брестской области, рассказал Пархомчик.
Он подчеркнул, что в Бресте активно ведутся работы по ремонту дорог: «Если вы сегодня соберетесь в Брест, заметите, сколько участков дорог мы приводим в порядок. Уже сегодня там находится техника, выделены дополнительные средства, и мы постараемся вот этот наш участок брестский как можно быстрее привести в надлежащий порядок».
Петр Пархомчик также рассказал о растущем туристическом потоке и связанных с этим проблемах. «Увеличивается количество туристов, желающих посещать Брестский регион. Вот впервые мы ощущаем проблему с гостиницами. Все гостиницы, которые есть в Бресте и прилегающих наших городах, они заполнены практически на 100%», — отметил он.
По мнению председателя облисполкома, обновление городского транспорта — одна из важных задач. «Транспорт брестский также требует обновления. Надо переходить на более современные, скажем, и троллейбусы с автономными входами, автобусы, которые сейчас выпускает наше предприятие “Белкоммунмаш” и “МАЗ”. Обновление это должно происходить, и мы в этом году уже запланировали закупку данного транспорта, поэтому постепенно это все будет улучшаться», — заключил Петр Пархомчик. -0-