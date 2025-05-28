Транспорт, дороги и гостиницы. Какие приоритетные задачи стоят перед Брестской областью

По мнению председателя облисполкома, обновление городского транспорта — одна из важных задач. «Транспорт брестский также требует обновления. Надо переходить на более современные, скажем, и троллейбусы с автономными входами, автобусы, которые сейчас выпускает наше предприятие “Белкоммунмаш” и “МАЗ”. Обновление это должно происходить, и мы в этом году уже запланировали закупку данного транспорта, поэтому постепенно это все будет улучшаться», — заключил Петр Пархомчик. -0-