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Умер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»

Актер Эд Гейл умер на 62-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер американский актёр Эд Гейл, известный по роли куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры». Ему был 61 год. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

«По информации от источника, который был рядом с Эдом в момент его смерти, актёр скончался во вторник в хосписе Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении портала. Причина смерти актёра не разглашается.

Актер Эд Гейл родился в Мичигане. Его дебют на экране состоялся в 1986 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Говард-утка». Однако настоящую славу ему принесли съемки в трех частях серии «Детские игры», где он воплотил образ куклы Чаки.

Эд Гейл.

Между тем, стало известно о смерти российского кинодраматурга, сценариста и члена Союза кинематографистов Бориса Саакова. Ему было 87 лет, сообщает пресс-служба союза в Telegram-канале.

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