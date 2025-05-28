Умер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»

Актер Эд Гейл родился в Мичигане. Его дебют на экране состоялся в 1986 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Говард-утка». Однако настоящую славу ему принесли съемки в трех частях серии «Детские игры», где он воплотил образ куклы Чаки.