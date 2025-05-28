Умер актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки в фильме «Детские игры»

Эд Гейл стал широко известен благодаря роли куклы Чаки в культовом фильме ужасов «Детские игры» и продолжениях кинофраншизы «Куклы-убийцы». Артист на протяжении своей карьеры участвовал в создании многих других проектов, в том числе фильмов «Утенок Говард», «Байкерши в городе зомби», «Кости», «Космические шары» и «О, брат, где ты?». Однако в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.