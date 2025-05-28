В Петербурге мигрантам запретят работать курьерами и таксистами

В Санкт-Петербурге планируется введение ограничений на трудоустройство мигрантов в качестве курьеров и водителей такси. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Смольного, данное ограничение будет действовать до конца текущего года.
Соответствующий проект постановления, разработанный губернатором Санкт-Петербурга, появился в разделе «Антикоррупционная экспертиза».
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности…», — уточняется в документе.
Организации, занимающиеся доставкой товаров, также должны будут с 1 июля соблюдать ряд особых условий, в том числе ведение реестра доставок и обеспечение каждого пешего курьера устройствами геолокации.
Дополнительные требования включают размещение уникального идентификационного номера на транспортном средстве, одежде и сумке каждого курьера. Проект также обязывает соблюдать требования к внешнему виду сотрудников и их транспортных средств, которые будут установлены городским комитетом по транспорту.
Антикоррупционная экспертиза данного проекта постановления губернатора Петербурга завершится 12 июня.
Ранее ФСБ показала видео задержания курьеров, перевозивших наркотики в Европу.