В Петербурге мигрантам запретят работать курьерами и таксистами

Дополнительные требования включают размещение уникального идентификационного номера на транспортном средстве, одежде и сумке каждого курьера. Проект также обязывает соблюдать требования к внешнему виду сотрудников и их транспортных средств, которые будут установлены городским комитетом по транспорту.