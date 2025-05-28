«Даже у Силуанова не надо денег просить»: Путин подсказал, как решить проблему в российском спорте

Путин отметил, что к организации подобных мероприятий нужно подходить с умом и решать возникающие проблемы, если они возникают. По словам президента, при недостаточном количестве участников соревнований, стоит задуматься об объединении спортсменов из нескольких регионов. К организации мероприятий также не стоит относится формально и равнодушно, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований.