«Даже у Силуанова не надо денег просить»: Путин подсказал, как решить проблему в российском спорте

Президент России Владимир Путин рассказал, как в России можно организовывать спортивные адаптивные турниры, даже не обращаясь при этом к главе Министерства финансов РФ Антону Силуанову. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в стране.
Путин отметил, что к организации подобных мероприятий нужно подходить с умом и решать возникающие проблемы, если они возникают. По словам президента, при недостаточном количестве участников соревнований, стоит задуматься об объединении спортсменов из нескольких регионов. К организации мероприятий также не стоит относится формально и равнодушно, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований.
«Просто надо подумать, подойти к организации этих мероприятий с умом. И даже у Силуанова не надо денег просить на это. Это просто вопрос организации», — подытожил свою речь Путин.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что в России из 370 тысяч спортивных объектов для инвалидов адаптированы только 10%, что говорит о проблемах в этой сфере.