Команда «Вечерней Москвы» по городошному спорту начала тренировки

Палящее майское солнце освещает площадку для городошного спорта. Первые теплые деньки после неприятных холодов располагают к активному досугу на свежем воздухе. Нам предстоит испытать себя в разновидности игры, которая называется «еврогородки». Она отличается от классической тем, что в «городе» выкладывается 16 фигур вместо традиционных 15. Кроме того, биты тут полимерные, с металлическим стержнем внутри, а сами рюхи (деревянные бруски) — квадратные в сечении. Для начала все мы взвешиваем биты и определяем, кому и какой играть. Девушки берут себе более легкие, весом полтора килограмма. А молодые люди отдали предпочтение более тяжелым. Но все равно сразу дело до них не доходит. Наш тренер, член президиума Федерации городошного спорта города Москвы Виктор Ангелов, объясняет, что необходимо разогреть мышцы. Мы старательно делаем круговые движения кистями и руками, совершаем всевозможные взмахи. После этого тренер выпускает нашу сборную на площадки. Для начала мы совершаем свои попытки с «полукона» — черты, расположенной на расстоянии в 6,5 метра от «города». А с «кона» — 13 метров — совершают свои броски мужчины-профессионалы.