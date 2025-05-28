Команда «Вечерней Москвы» по городошному спорту начала тренировки

Команда «Вечерней Москвы» по городошному спорту начала свои тренировки. Для этого сотрудники редакции собрались на площадке, расположенной на территории стадиона «Динамо».
Палящее майское солнце освещает площадку для городошного спорта. Первые теплые деньки после неприятных холодов располагают к активному досугу на свежем воздухе. Нам предстоит испытать себя в разновидности игры, которая называется «еврогородки». Она отличается от классической тем, что в «городе» выкладывается 16 фигур вместо традиционных 15. Кроме того, биты тут полимерные, с металлическим стержнем внутри, а сами рюхи (деревянные бруски) — квадратные в сечении. Для начала все мы взвешиваем биты и определяем, кому и какой играть. Девушки берут себе более легкие, весом полтора килограмма. А молодые люди отдали предпочтение более тяжелым. Но все равно сразу дело до них не доходит. Наш тренер, член президиума Федерации городошного спорта города Москвы Виктор Ангелов, объясняет, что необходимо разогреть мышцы. Мы старательно делаем круговые движения кистями и руками, совершаем всевозможные взмахи. После этого тренер выпускает нашу сборную на площадки. Для начала мы совершаем свои попытки с «полукона» — черты, расположенной на расстоянии в 6,5 метра от «города». А с «кона» — 13 метров — совершают свои броски мужчины-профессионалы.
— Первое занятие как всегда ознакомительное, — объясняет член президиума Федерации городошного спорта города Москвы Виктор Ангелов. — Для начала нужно, чтобы спортсмены узнали историю народной игры «Городки». А ее история насчитывает не одно столетие. После мы рассказываем о технике безопасности на площадке и переходим к разминке и практике. Сегодня будем отрабатывать технику броска биты.
«Городки» на таких площадках делятся на два вида: классические и европейские. Чтобы первая тренировка не была очень сложной, команда начала со смешанной игры.
— Бита у нас для еврогородков — пластиковая: она полегче, чем классическая, обитая железом. А городки (бруски, из которых складывают фигуры на площадке) классические, круглые в поперечнике. Суть игры — выбить их за пределы поля. С цилиндрическими брусками проще, чем с квадратными, которые используются для еврогородков, — уточняет Виктор. — А пластиковая бита может отрикошетить от поверхности и пройти над фигурой, — и Виктор Ангелов продемонстрировал нам технику броска, попав точно в центр.
В начале тренировки каждый игрок был сосредоточен на себе: нужно ведь понять, как правильно выполнять бросок, определить самую комфортную для каждого точку. С этой целью площадка размечена специальным образом.
— Расположение ног, замах и скрутка корпуса — все это нужно объединить в одно движение. Сегодня у вас в каждой команде по три человека. Поэтому предлагаю, чтобы один игрок устанавливал фигуру, второй — выполнял бросок, а третий — собирал улетевшие биты. А потом — меняться местами. Но все броски надо обязательно выполнять только по моему свистку, — продолжает наш тренер.
Для начала мы все действительно убедились в «капризности» пластиковых бит, которые подскакивали в самый неподходящий момент или уходили в сторону от фигуры. А однажды серьезно нарушили правила, совершив бросок без свистка Виктора Ангелова, который в это время находился в поле. Пришлось повторять попытку. Хотя «штрафная» получилась более удачной. А вот устанавливать фигуры тоже поначалу многим было достаточно непривычно. Но тренер обстоятельно объяснял, как это надо делать правильно.
— Вначале разобраться с игрой было немного сложно, — делится участница команды «ВМ», заместитель редактора службы новостей по вечернему выпуску Екатерина Суворова. — Тренер постоянно говорил, что не нужно нагибаться, когда бросаешь биту. А сделать это хотелось, чтобы придать снаряду импульс. Но спустя несколько повторений я стала делать все более-менее правильно.
В середине занятия проснулся спортивный азарт: команды наблюдали за успехами других, чтобы понять, у кого получается чаще выбивать фигуры. Участники поддерживали друг друга и подбадривали, в перерывах обсуждая, как точнее целиться и на какое расстояние от городков лучше встать.
— Я очень положительно оцениваю сегодняшнюю тренировку: старания у подопечных много, настрой позитивный. Половину игроков уже можно записывать в сборную для участия в спартакиаде! — резюмирует Ангелов.
Члены команды «ВМ» отмечают, что всем было приятно провести время с коллегами во внерабочей обстановке.
— Нам очень повезло с погодой — она выдалась теплой и солнечной, а спорт дает возможность снять накопившиеся за день стресс и усталость. Теперь будет новая тема для обсуждений во время рабочих «перекуров», — отмечает участник команды «ВМ», шеф-редактор проекта «Пресса в образовании» Ольга Летувет. — Мне было очень приятно, когда после занятий тренер похвалил меня и поставил «пятерку». Теперь все мы с нетерпением ждем следующей тренировки и с удовольствием выйдем на площадку вновь.
СПРАВКА.
Соглашение между Федерацией городошного спорта России и медиахолдингом «Вечерняя Москва», предусматривающее информационное сотрудничество в области популяризации игры в городки и учреждение турнира на приз газеты «Вечерняя Москва», было подписано в августе 2024 года. Собственная команда сотрудников «Вечерки» под руководством главного редактора Александра Куприянова образовалась в марте 2025 года. Занятия будут проходить на городошных площадках московского стадиона «Динамо» в Петровском парке. Символично, что годом основания Федерации городошного спорта, общества «Динамо» и «Вечерней Москвы» стал 1923-й.