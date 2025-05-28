Летняя подработка для подростков: что предложит рынок труда в 2025 году?

В ведомстве подчеркнули, что подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 23 часов в неделю, во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день. Подросткам запрещены работы с вредными веществами, тяжелый физический труд, а также ночные смены и работа в выходные дни.