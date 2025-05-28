Летняя подработка для подростков: что предложит рынок труда в 2025 году?

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие виды работ доступны для подростков 14−16 лет и какая будет минимальная оплата, рассказали БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Подростки в возрасте 14−16 лет могут трудиться в диспетчерских службах и call-центрах, выполнять простейшие работы по сборке и разборке механизмов, заниматься расклейкой объявлений, доставлять еду и товары на дом (при наличии велосипеда), а также работать во флористике. Кроме того, молодые работники имеют возможность устроиться в социальные учреждения, оказывая помощь пожилым людям в пансионатах или работая в территориальных центрах социального обслуживания населения.
В ведомстве подчеркнули, что подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 23 часов в неделю, во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день. Подросткам запрещены работы с вредными веществами, тяжелый физический труд, а также ночные смены и работа в выходные дни.
За полностью отработанный месяц заплатят не ниже минимальной заработной платы — Br726.
Выбрать подходящую вакансию подростки могут через службу занятости по месту жительства, на портале gsz.gov.by или в образовательных учреждениях. -0-