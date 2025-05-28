Ядерный щит и эшелонированная ПВО. Коротченко о главных военных приоритетах для Беларуси и России

В ответ на это Беларусь и Россия должны сосредоточиться на создании надежной системы воздушно-космической и эшелонированной противовоздушной обороны. «Это цель и задача номер один, в том числе с учетом опыта СВО. Не надо абсолютизировать этот опыт, но сбрасывать со счетов тоже нельзя. Особенно с учетом массированных атак дронами: 200, 300, 500 беспилотников за сутки», — добавил он.