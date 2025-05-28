Ядерный щит и эшелонированная ПВО. Коротченко о главных военных приоритетах для Беларуси и России

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут сдерживать НАТО исключительно с опорой на ядерное оружие — и этот подход должен лечь в основу обновленной военной доктрины. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Мы должны учитывать и исходить из этого: сдерживать НАТО Россия и Беларусь могут только исключительно с опорой на ядерное оружие», — считает он. Как отметил Игорь Коротченко, очевидно, что предстоит делать ядерную доктрину более адаптивной.
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Эксперт также отметил рост угрозы со стороны дальнобойных систем, которые натовские страны хотят развернуть в Европе. «Ряд военных флотов стран — членов НАТО заявляют о необходимости иметь “дальнюю руку” — пока нет своей ракеты, хотят оснаститься американскими “Томагавками” (семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. — Прим. БЕЛТА). В массированном ударе это будет серьезная угроза для России и Беларуси», — сказал Игорь Коротченко.
В ответ на это Беларусь и Россия должны сосредоточиться на создании надежной системы воздушно-космической и эшелонированной противовоздушной обороны. «Это цель и задача номер один, в том числе с учетом опыта СВО. Не надо абсолютизировать этот опыт, но сбрасывать со счетов тоже нельзя. Особенно с учетом массированных атак дронами: 200, 300, 500 беспилотников за сутки», — добавил он.
По его мнению, Беларуси необходимо наращивать поставки комплексов ПВО. «Я убежден, что для Беларуси чрезвычайно важно продолжить закупки российских комплексов “ТОР-М2” на колесном шасси. Это прикрытие для Белорусской АЭС, районов дислокации войск, систем управления», — обратил внимание Игорь Коротченко.
Также эксперт сообщил, что Беларусь уже получила российскую систему С-400 и не исключена поставка дополнительных комплектов: «С-400 — это система с возможностями противоракетного перехвата. Последние данные говорят о перехвате ракет комплекса Patriot PAC-3. Это гиперзвук. С-400 такую возможность предоставляет».
В российском арсенале также новая система «Бук-М3» и С-350 — последние с расширенными возможностями по уничтожению воздушных целей. Но в приоритете — борьба с дронами. «Нужны дешевые малогобаритные ракеты для массового перехвата дронов-камикадзе самолетного типа. Простые цели — нужна дешевая перехватная ракета. Массовое производство, серийность, масштабирование — это даст результат быстро», — резюмировал эксперт. -0-