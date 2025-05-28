Умеров передал Мединскому украинский меморандум об урегулирования конфликта

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Мединский также подтвердил, что Москва передала Киеву предложение по дате и месту новой встречи.