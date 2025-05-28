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Умеров передал Мединскому украинский меморандум об урегулирования конфликта

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в среду, 28 мая, сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому меморандум о мирном урегулировании военного конфликта.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в среду, 28 мая, сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому меморандум о мирном урегулировании военного конфликта.

По словам министра, в этом документе отражено представление Киева о дальнейшем переговорном процессе и перечислены условия прекращения огня. Он отметил, что Украина подтверждает свою готовность к дальнейшей дипломатической работе по достижению мира.

— Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ, — передает слова Умерова Lenta.ru.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Мединский также подтвердил, что Москва передала Киеву предложение по дате и месту новой встречи.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что на нынешнем этапе переговорного процесса текст меморандума с большой долей вероятности не будет опубликован, а его содержание пока будет известно только Москве и Киеву.