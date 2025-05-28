Путин поручил расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина состоялось 28 мая в режиме видеоконференции. Оно было посвящено развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
В ходе своего выступления Президент РФ поручил расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта.
"Хотел бы ещё раз повторить: наша цель — обеспечить доступность занятий для всех людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки. Но для этого нужна не только спортивная инфраструктура. Необходимо вовлекать людей в соревновательную практику. Это не только позволяет проверить себя, но и открывает новые возможности для общения, для расширения дружеских и профессиональных контактов, для посещения других городов и регионов и так далее. А это и есть та самая активная, насыщенная событиями жизнь, о которой мы сегодня должны поговорить.
Поэтому прошу подумать, как серьёзно расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта: начиная от любительских, региональных, заканчивая крупными, открытыми международными турнирами, а также увеличить число массовых мероприятий, развивать уже существующие форматы и создавать новые", — приводит слова Владимира Путина сайт kremlin.ru.