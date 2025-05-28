Путин поручил расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта

"Хотел бы ещё раз повторить: наша цель — обеспечить доступность занятий для всех людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки. Но для этого нужна не только спортивная инфраструктура. Необходимо вовлекать людей в соревновательную практику. Это не только позволяет проверить себя, но и открывает новые возможности для общения, для расширения дружеских и профессиональных контактов, для посещения других городов и регионов и так далее. А это и есть та самая активная, насыщенная событиями жизнь, о которой мы сегодня должны поговорить.