Гинеколог назвала сроки, требующие повышенного внимания при беременности

Беременность требует от женщины повышенного внимания к своему здоровью, однако именно в первые месяцы высок риск развития осложнений и даже потери плода. О этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» акушер-гинеколог Дарья Казакова.
— Каждый триместр беременности играет важную роль, однако именно первый считается наиболее критичным. Именно на ранних сроках беременности наиболее высок риск возникновения осложнений, в частности, самопроизвольного выкидыша, — заявила доктор.
По словам медика, на ранних сроках воздействие внешних факторов может нанести большой вред. Это, например, алкоголь, курение, травмы и др.
Ранее 360.ru сообщил, что дети матерей-курильщиц имеют повышенный риск врожденных пороков сердца, нарушений слуха и зрения, респираторных инфекций, астматического бронхита и синдрома внезапной детской смерти.
Чтобы подготовиться к беременности, стоит пройти обследование у докторов: будущему отцу — у уролога-андролога, а матери — у акушера-гинеколога. Кроме того, необходимо сдать анализы: общеклинические анализы крови, мочи и на инфекции, передаваемые половым путем, передает телеканал «Царьград».