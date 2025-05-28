Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинеколог назвала сроки, требующие повышенного внимания при беременности

Гинеколог Казакова: первый триместр беременности считается наиболее критичным.

Источник: Комсомольская правда

Беременность требует от женщины повышенного внимания к своему здоровью, однако именно в первые месяцы высок риск развития осложнений и даже потери плода. О этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» акушер-гинеколог Дарья Казакова.

— Каждый триместр беременности играет важную роль, однако именно первый считается наиболее критичным. Именно на ранних сроках беременности наиболее высок риск возникновения осложнений, в частности, самопроизвольного выкидыша, — заявила доктор.

По словам медика, на ранних сроках воздействие внешних факторов может нанести большой вред. Это, например, алкоголь, курение, травмы и др.

Ранее 360.ru сообщил, что дети матерей-курильщиц имеют повышенный риск врожденных пороков сердца, нарушений слуха и зрения, респираторных инфекций, астматического бронхита и синдрома внезапной детской смерти.

Чтобы подготовиться к беременности, стоит пройти обследование у докторов: будущему отцу — у уролога-андролога, а матери — у акушера-гинеколога. Кроме того, необходимо сдать анализы: общеклинические анализы крови, мочи и на инфекции, передаваемые половым путем, передает телеканал «Царьград».