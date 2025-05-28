Стало известно, могут ли родственники заключенного получать пенсию за него

Пока человек находится в местах лишения свободы, он не лишается пенсии и более того, может использовать ее. О том, могут ли получать средства родственники осужденного пенсионера, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
— Если человек отбывает наказание, пенсия сохраняется. Деньги поступают в исправительное учреждение. Там открывается отдельный счет. Перевод пенсии родственникам исключен. Закон дает доступ к деньгам только самому получателю. Это нельзя изменить даже с согласия со стороны заключенного, — объяснил народный избранник.
Он уточнил, что использование средств возможно только в рамках установленных правил — например, для покупок в тюремном магазине. При этом, индексация для заключенных проводится так же, как и для остальных граждан РФ.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что с 1 июня некоторые пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии — увеличение затронет граждан России, достигших 80-летнего возраста. Кроме того, повышенные выплаты будут положены лицам, получившим первую группу инвалидности.
Для того чтобы понять, была ли проиндексирована пенсия и правильно ли она начисляется, достаточно запросить справку о размере выплаты. Это можно сделать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России, передает 360.ru.