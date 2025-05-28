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Агроном перечислил признаки «пластиковых» помидоров

Агроном Милинко: упругие помидоры без запаха — признак обработки химикатами.

Источник: Комсомольская правда

Выбрать вкусные овощи в супермаркете — настоящий квест, ведь все чаще на полках встречаются хоть и красивые, но почти безвкусные помидоры и огурцы. Как определить сочные и спелые томаты, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» агроном Савич Милинко.

— Упругие помидоры с белыми прожилками без запаха — скорее всего, обработаны большим количеством химикатов, — сказал специалист.

Эксперт уточнил, что такие томаты вероятнее всего будут водянистыми и пресными на вкус. По его словам, такие плоды обычно импортные, их выращивают для долгой транспортировки.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что огурцы и помидоры в одном блюде лучше не смешивать. Дело в том, что эти продукты по-разному усваиваются организмом, что может плохо сказаться на состоянии микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Кроме того, сочетание этих овощей в одном блюде препятствует усвоению организмом витамина С, которого много в томатах.