Агроном перечислил признаки «пластиковых» помидоров

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что огурцы и помидоры в одном блюде лучше не смешивать. Дело в том, что эти продукты по-разному усваиваются организмом, что может плохо сказаться на состоянии микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Кроме того, сочетание этих овощей в одном блюде препятствует усвоению организмом витамина С, которого много в томатах.