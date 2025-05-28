Полеты во сне и наяву: почему стоит посмотреть якутский фильм «Там, где танцуют стерхи»

— Михаил до последнего не оставлял надежды найти стерхов, — вспоминает продюсер Валерия Моторуева. — Оказалось, что нет даже приличных изображений стерхов в фотобанке ни в Китае, ни в России. Пришлось их воссоздавать с нуля при помощи компьютерной графики, которая пока не очень развита в Якутии. Есть несколько специалистов, и все они были у нас задействованы. Это была самая сложная часть производства.