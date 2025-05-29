Дроны против мигрантов-нелегалов начали использовать бойцы Росгвардии в Краснодаре

В Краснодаре Росгвардия применяет беспилотные летательные аппараты для поиска незаконных трудовых мигрантов на строительных площадках. Легкие и маневренные дроны оперативно поднимаются в воздух и позволяют обнаруживать нарушителей, прячущихся за строительными материалами.
Специальные подразделения Росгвардии СОБР и ОМОН, используют беспилотники для мониторинга периметра строящихся жилых комплексов и отслеживания передвижений рабочих, покидающих стройплощадки.
В ходе недавней спецоперации была проведена проверка в отношении более ста иностранных рабочих. В результате было установлено, что 14 граждан из стран Средней Азии осуществляли трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов.
В отношении выявленных нарушителей миграционного законодательства будут применены административные штрафы. В дальнейшем планируется их депортация за пределы Российской Федерации.