Вольфович: «Орешник» появится в Белоруссии к концу этого года

«Пусть за рубежом думают, что его у нас не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — рассказал Вольфович.