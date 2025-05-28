Вольфович: «Орешник» появится в Белоруссии к концу этого года

Ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории Белоруссии к концу 2025 года, места для его дислоцирования уже определены. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в ходе международной встречи высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.
По его словам, решение, принятое лидерами России и Белоруссии, войдёт в практическую плоскость реализации до конца 2025 года. Подготовка к размещению комплекса ведётся планово, все организационные вопросы согласованы.
«Пусть за рубежом думают, что его у нас не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — рассказал Вольфович.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» скоро поступит на вооружение армии страны.