Экс-советник Януковича Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским

По данным издания, во время визита на Украину 17−19 мая Портнов встречался с Зеленским, главой его Офиса Андреем Ермаком и его заместителем Олегом Татаровым. Подчеркивается, что он покинул страну нелегально, без необходимого разрешения из военкомата для выезда за границу.