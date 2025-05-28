Экс-советник Януковича Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским

За несколько суток до трагической гибели Андрей Портнов, который в прошлом являлся советником экс-президента Украины Виктора Януковича, проводил встречи с Владимиром Зеленским и сотрудниками его администрации. Об этом сообщает «Цензор. Нет», ссылаясь на собственные источники.
СМИ писали, что незадолго до смерти в Испании Портнов контактировал с должностными лицами, включая директора НАБУ Семена Кривоноса.
По данным издания, во время визита на Украину 17−19 мая Портнов встречался с Зеленским, главой его Офиса Андреем Ермаком и его заместителем Олегом Татаровым. Подчеркивается, что он покинул страну нелегально, без необходимого разрешения из военкомата для выезда за границу.
Напомним, бывшего помощника Януковича убили утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида. Украинский блогер Анатолий Шарий впоследствии заявил, что Портнов намеревался опубликовать компрометирующую информацию о Зеленском и его ближайшем окружении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев косвенно подтвердил заказ на убийство Портнова.