Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в международных соревнованиях

"Ещё одна актуальная задача — достойное обеспечение труда тех, кто непосредственно работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью: тренеров по адаптивным видам спорта, инструкторов, врачей. Мы применительно к профессиональным спортсменам говорили на этот счёт неоднократно. Поручения усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов были уже ранее сформулированы.