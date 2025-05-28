Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в международных соревнованиях

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина состоялось 28 мая в режиме видеоконференции. Оно было посвящено развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
В ходе своего выступления Президент РФ поручил повысить выплаты за победы в международных соревнованиях российским паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам.
"Ещё одна актуальная задача — достойное обеспечение труда тех, кто непосредственно работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью: тренеров по адаптивным видам спорта, инструкторов, врачей. Мы применительно к профессиональным спортсменам говорили на этот счёт неоднократно. Поручения усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов были уже ранее сформулированы.
Кроме того, считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам.", — приводит слова Владимира Путина сайт kremlin.ru.