В Госдуме назвали угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что поступающие от Киева требования об удалении Мединского из переговорной группы явно указывают на слабость украинской стороны. При этом западные СМИ сообщили, что американские чиновники тоже выступили против участия помощника президента России в переговорах по Украине.