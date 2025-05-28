Украинские неонацисты стремятся сорвать переговоры о мирном урегулировании военного конфликта между Москвой и Киевом, угрожая расправой семье помощника российского президента, главе делегации РФ Владимира Мединского. Об этом в среду, 28 мая, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
Журналист Владимир Соловьев рассказал, что неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают их местонахождение.
По словам парламентария, Главное управление Украины (ГУР) в последнее время неоднократно устраивало террористически акты, покушаясь на жизни российских военнослужащих, политиков и работников сферы военно-промышленного комплекса.
— Мы это знаем и, естественно, к этому причастны ГУР, естественно, это власти. Это киевский режим, — передает слова Чепы ТАСС.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что поступающие от Киева требования об удалении Мединского из переговорной группы явно указывают на слабость украинской стороны. При этом западные СМИ сообщили, что американские чиновники тоже выступили против участия помощника президента России в переговорах по Украине.