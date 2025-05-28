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Путин назвал развитие адаптивного спорта критически важным для России

Развитие адаптивного спорта является критически важным для сегодняшней России, когда многие участники СВО получают тяжёлые ранения и становятся инвалидами. Об этом в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, физическая активность людей с ограничениями по здоровью особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что отношение властей к этой проблеме не должно меняться, несмотря на меняющуюся ситуацию на фронте.

Ранее в ходе заседания президент дал поручение относительно отечественных паралимпийцев, сурдлимпийцев и их тренеров. По указу главы государства им будут подняты выплаты за победы в международных соревнованиях.