Путин назвал развитие адаптивного спорта критически важным для России

«Сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, физическая активность людей с ограничениями по здоровью особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.