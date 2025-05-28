К конкурсу «Это у нас семейное» присоединились более 13 тысяч человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 13 тысяч человек присоединились к конкурсу «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей», сообщили организаторы конкурса в официальном Telegram-канале.
Во вторник на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое провел президент России Владимир Путин, был дан старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное».
«Почти три тысячи семей за прошедшие сутки уже приняли решение отправиться с нами в это увлекательное путешествие — это 13 179 человек, представляете?» — говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что заявки на участие в конкурсе поступили из 89 регионов РФ.
«Самыми активными на регистрации стали жители Москвы, Московской и Свердловской областей, Краснодарского края и Челябинской области», — также говорится в сообщении.
Организаторы обратили внимание на то, что средний возраст прабабушек и прадедушек, участвующих в конкурсе, — 80 лет.
«По количеству участников рекордсменом стала семья из Свердловской области. В их команде 30 человек!» — отмечается в сообщении.