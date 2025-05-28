Bloomberg: Apple планирует изменить названия всех своих операционных систем

Компания Apple планирует обновить названия своих операционных систем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, американская компания планирует переименовать свои операционные системы, привязав названия к году выпуска. Например, новая версия iOS для смартфонов получит номер 26 вместо 18. Подобное изменение затронет все операционные системы, включая те, что используются в компьютерах, умных часах, телевизионных приставках и планшетах.
Компания «стремится к унификации названий», чтобы избежать путаницы среди пользователей и разработчиков. Также планируется улучшить операционную систему для iPad, сделав её более удобной для офисной работы.
О планах компании может быть объявлено на конференции для разработчиков, которая пройдёт 9 июня.
Ранее сообщалось, что Apple совместно с Synchron разрабатывает технологию, позволяющую управлять iPhone «силой мысли» — то есть используя нейронные сигналы, улавливаемые новейшими мозговыми имплантами.