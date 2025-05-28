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Bloomberg: Apple планирует изменить названия всех своих операционных систем

Компания унифицирует названия систем для избежания путаницы среди потребителей и разработчиков.

Источник: Комсомольская правда

Компания Apple планирует обновить названия своих операционных систем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, американская компания планирует переименовать свои операционные системы, привязав названия к году выпуска. Например, новая версия iOS для смартфонов получит номер 26 вместо 18. Подобное изменение затронет все операционные системы, включая те, что используются в компьютерах, умных часах, телевизионных приставках и планшетах.

Компания «стремится к унификации названий», чтобы избежать путаницы среди пользователей и разработчиков. Также планируется улучшить операционную систему для iPad, сделав её более удобной для офисной работы.

О планах компании может быть объявлено на конференции для разработчиков, которая пройдёт 9 июня.

Ранее сообщалось, что Apple совместно с Synchron разрабатывает технологию, позволяющую управлять iPhone «силой мысли» — то есть используя нейронные сигналы, улавливаемые новейшими мозговыми имплантами.