Bloomberg: Apple планирует изменить названия всех своих операционных систем

По данным агентства, американская компания планирует переименовать свои операционные системы, привязав названия к году выпуска. Например, новая версия iOS для смартфонов получит номер 26 вместо 18. Подобное изменение затронет все операционные системы, включая те, что используются в компьютерах, умных часах, телевизионных приставках и планшетах.