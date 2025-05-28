Литва развернула крупнейший военный лагерь в республике у границы с Белоруссией

Литва развернула крупнейший в республике военно-полевой лагерь «София» рядом с границей Белоруссии. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на литовское Министерство обороны.
Лагерь расположен на полигоне Пабраде, который находится в 15 километрах от госграницы с Белоруссией. При этом база отличается своей масштабностью и наличием современной инфраструктуры, которая позволяет «обеспечить комфорт» для военнослужащих, участвующих в учениях и проживающих на территории лагеря. Всего в нем могут находиться 1600 человек.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, что к границе республики с Литвой и Польшей стягиваются войска из других стран, включая силы государств-участников НАТО.