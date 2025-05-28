Киев получит первые дальнобойные системы, оплаченные Берлином, уже через несколько недель. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.
По словам представителей ведомства, Вооруженным силам Украины не потребуется дополнительная консультация или подготовка для эксплуатации этих систем, так как они уже есть у них на вооружении.
— В 2025 году таким образом должно быть произведено значительное количество дальнобойных систем вооружения, — передает официальный сайт немецкого министерства.
26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Картаполов тогда заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал предположение, что страны Запада могли тайно снять с Киева ограничения на дальность ударов по территории России. Позже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что Москва может нанести удар по Берлину в случае, если Вооруженные силы Украины станут атаковать Россию Taurus.