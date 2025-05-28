Гинеколог перечислила самые важные витамины для женского здоровья

В свою очередь «360.ru» отметил, что витамины содержатся в сырых продуктах и простое попадание лучей солнца и света на продукты способно убить в них полезные свойства. Кроме того, обработка съестных запасов горячей водой не всегда сохраняет витамины лучше, чем погружение их в кипящую воду.