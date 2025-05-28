Гинеколог перечислила самые важные витамины для женского здоровья

Женский организм проходит через множество физиологических этапов и в каждый из этих периодов важно уделять внимание достаточному потреблению витаминов и минералов, об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог, эндокринолог Наталья Фирсова.
Эксперт отметила, что одними из незаменимых нутриентов для женского здоровья можно назвать железо, витамин D, магний и омега-3.
«Недостаток омега-3 и витамина D у женщин связан с развитием ПМС, СПКЯ (синдром поликистозных яичников), депрессией, снижением фертильности и нарушениями цикла. Поэтому крайне важно следить за регулярным поступлением в женский организм этих веществ и избегать их дефицитов», — подчеркнула врач.
Телеканал «Царьград» предупредил, что самоназначение витаминов и биологически активных добавок весьма небезопасно. Поскольку в избыточных дозах они способны превратиться в самый настоящий яд, что грозит токсическим отравлением и прочими серьезными последствиями.
В свою очередь «360.ru» отметил, что витамины содержатся в сырых продуктах и простое попадание лучей солнца и света на продукты способно убить в них полезные свойства. Кроме того, обработка съестных запасов горячей водой не всегда сохраняет витамины лучше, чем погружение их в кипящую воду.