«Зенит» завоевал чемпионство России по гандболу

На пути к финалу команда из Петербурга сначала прошла краснодарский СКИФ в четвертьфинале, затем одолела ставропольскую «Викторию» в полуфинале. Этот триумф стал для петербургского клуба первым за более чем 30 лет — в последний раз чемпионский титул город завоевывал в 1993 году, когда победила команда «Нева».