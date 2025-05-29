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«Зенит» завоевал чемпионство России по гандболу

В финальном противостоянии команда одолела московский ЦСКА.

Источник: пресс-служба спортклуба «Зенит»

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по гандболу сезона 2024/2025. В финале петербуржцы одержали две победы над московским ЦСКА: во втором матче счет составил 27:23, а в первой встрече «Зенит» выиграл со счетом 30:28.

— Мы — чемпионы страны, — отметили в пресс-службе спортивного клуба.

На пути к финалу команда из Петербурга сначала прошла краснодарский СКИФ в четвертьфинале, затем одолела ставропольскую «Викторию» в полуфинале. Этот триумф стал для петербургского клуба первым за более чем 30 лет — в последний раз чемпионский титул город завоевывал в 1993 году, когда победила команда «Нева».

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что 87 новорожденных в день 100-летия «Зенита» получат памятные медали легендарного футбольного клуба. Знак выпустили совместно с Санкт-Петербургским монетным двором.