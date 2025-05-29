«Зенит» завоевал чемпионство России по гандболу

— Мы — чемпионы страны, — отметили в пресс-службе спортивного клуба.
На пути к финалу команда из Петербурга сначала прошла краснодарский СКИФ в четвертьфинале, затем одолела ставропольскую «Викторию» в полуфинале. Этот триумф стал для петербургского клуба первым за более чем 30 лет — в последний раз чемпионский титул город завоевывал в 1993 году, когда победила команда «Нева».
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что 87 новорожденных в день 100-летия «Зенита» получат памятные медали легендарного футбольного клуба. Знак выпустили совместно с Санкт-Петербургским монетным двором.