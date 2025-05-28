Россиянам перечислили способы экономии при бронировании отеля

Издание отметило, что отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20−30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности, подчеркивается в статье.