Россиянам перечислили способы экономии при бронировании отеля

Россияне могут сэкономить на зарубежном отеле от 20−30% стоимости размещения. О такой возможности рассказала «Газета.Ru».
«Если расположение отеля не критично и близость к центру города или морю не играет важной роли, стоит рассмотреть варианты, находящиеся вдали от популярных туристических мест, — их стоимость может быть значительно ниже», — говорится в публикации.
Издание отметило, что отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20−30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности, подчеркивается в статье.
Кроме того, телеканал «Царьград» отметил, что заранее запланированный отпуск позволяет существенно сэкономить — некоторые туроператоры предлагают скидки, достигающие 20—30%. Также на этапе раннего бронирования имеется максимальный выбор отелей и дат.
Для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. Во многом это связано с тем, что пакетные туры в основном включают в себя перелеты чартерными рейсами, ранее сообщил «360.ru».