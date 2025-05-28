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Таганроженке с инвалидностью порядка четырех лет не выдавали положенное жилье

Таганроженке с инвалидностью дали жилье после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге благодаря вмешательству прокуратуры, женщине наконец предоставили положенную по закону квартиру. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Известно, что в 2020 году женщину с тяжелым хроническим заболеванием поставили на учет как нуждающуюся в жилье вне очереди. Однако на протяжении долгих лет жилье ей так и не выдали, администрация города бездействовала. Затем вопросом занялась прокуратура.

Исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения. После этого женщине выдали благоустроенную квартиру.

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