Таганроженке с инвалидностью порядка четырех лет не выдавали положенное жилье

Известно, что в 2020 году женщину с тяжелым хроническим заболеванием поставили на учет как нуждающуюся в жилье вне очереди. Однако на протяжении долгих лет жилье ей так и не выдали, администрация города бездействовала. Затем вопросом занялась прокуратура.