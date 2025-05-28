Путин: 70% россиян должны активно заниматься спортом

Активно заниматься физкультурой и спортом в России должны 70 процентов граждан, в этот показатель также входят люди с ограниченными возможностями здоровья, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Те цели, которые мы перед собой ставим, — 70 процентов наших граждан должны активно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», — сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин назвал этот показатель одной из национальных целей. Подводя итоги заседания, он подчеркнул, что программы развития спорта, о которых шла речь, должны быть реалистичными и отвечать требованиям настоящего времени.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выразил надежду, что Российский спортивный фонд начнет работу в июле 2025 года. Президент России также поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры в стране до 2030 года с перспективой до 2036 года.
Напомним, в апреле на совещании с правительством президент России Владимир Путин поручил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом.