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Путин: 70% россиян должны активно заниматься спортом

Программы развития спорта должны быть реалистичными, заявил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Активно заниматься физкультурой и спортом в России должны 70 процентов граждан, в этот показатель также входят люди с ограниченными возможностями здоровья, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Те цели, которые мы перед собой ставим, — 70 процентов наших граждан должны активно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», — сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин назвал этот показатель одной из национальных целей. Подводя итоги заседания, он подчеркнул, что программы развития спорта, о которых шла речь, должны быть реалистичными и отвечать требованиям настоящего времени.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выразил надежду, что Российский спортивный фонд начнет работу в июле 2025 года. Президент России также поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры в стране до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Напомним, в апреле на совещании с правительством президент России Владимир Путин поручил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом.