Киев получит первые системы дальнобойного оружия от ФРГ через несколько недель

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, что Россия может принять любое решение об ответных действиях в случае атак ВСУ западными дальнобойными ракетами по территории страны. Политик также отметил, что Германия уже является участником конфликта на Украине, спонсируя киевский режим и поставляя им оружие.