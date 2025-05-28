Украина получит первые системы дальнобойного оружия от Германии уже через несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ФРГ.
«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель», — говорится в сообщении ведомства.
Представители Минобороны Германии также уточнили, что «никакой дополнительной подготовки для их реализации не потребуется», поскольку системы уже состоят на вооружении у армии Украины.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, что Россия может принять любое решение об ответных действиях в случае атак ВСУ западными дальнобойными ракетами по территории страны. Политик также отметил, что Германия уже является участником конфликта на Украине, спонсируя киевский режим и поставляя им оружие.