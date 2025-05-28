Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев получит первые системы дальнобойного оружия от ФРГ через несколько недель

В Минобороны Германии заявили, что системам дальнобойного оружия на Украине не потребуется дополнительной подготовки для использования.

Источник: Комсомольская правда

Украина получит первые системы дальнобойного оружия от Германии уже через несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ФРГ.

«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель», — говорится в сообщении ведомства.

Представители Минобороны Германии также уточнили, что «никакой дополнительной подготовки для их реализации не потребуется», поскольку системы уже состоят на вооружении у армии Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, что Россия может принять любое решение об ответных действиях в случае атак ВСУ западными дальнобойными ракетами по территории страны. Политик также отметил, что Германия уже является участником конфликта на Украине, спонсируя киевский режим и поставляя им оружие.