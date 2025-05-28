Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области

«Я скажу вам, даже пожелаю вам, что в период каких бы то ни было тяжелых испытаний или может быть сомнений, никогда не сомневайтесь в том, что мы обязательно победим. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь. И я безмерно благодарен за эту оценку своей службы», — сказал Поддубный.