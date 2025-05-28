Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квас или кефир: россиянам рассказали, какая окрошка полезнее

Повар Мосин: окрошка на кефире полезнее для ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Окрошка является вкусным и очень полезным блюдом, прекрасно освежающим в жаркую погоду. При этом выбор основы зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пользы, которую вы хотите получить. Об этом «Газете.Ru» сообщил бренд-шеф Григорий Мосин.

«Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника», — отметил повар.

Мосин добавил, что кефир в окрошке станет источником пробиотиков, улучшающих микрофлору кишечника, а также он содержит кальций, белок и витамин D. В свою очередь сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием. Окрошка на минералка без газа утоляет жажду и не перегружает ЖКТ, уточнил эксперт.

Телеканал «Царьград» рассказал, что окрошка — сбалансированное блюдо, в котором есть белки, жиры и углеводы, а кроме того, большое количество клетчатки. Ее можно включать в меню до нескольких раз в неделю — она не повредит, особенно если колбасу заменить мясом.

Ранее «360.ru» предупредил, что традиционный летний холодный суп противопоказан людям, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта.