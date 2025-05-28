Квас или кефир: россиянам рассказали, какая окрошка полезнее

Окрошка является вкусным и очень полезным блюдом, прекрасно освежающим в жаркую погоду. При этом выбор основы зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пользы, которую вы хотите получить. Об этом «Газете.Ru» сообщил бренд-шеф Григорий Мосин.
«Натуральный хлебный квас содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. Благодаря дрожжам и молочной кислоте помогает работе кишечника», — отметил повар.
Мосин добавил, что кефир в окрошке станет источником пробиотиков, улучшающих микрофлору кишечника, а также он содержит кальций, белок и витамин D. В свою очередь сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием. Окрошка на минералка без газа утоляет жажду и не перегружает ЖКТ, уточнил эксперт.
Телеканал «Царьград» рассказал, что окрошка — сбалансированное блюдо, в котором есть белки, жиры и углеводы, а кроме того, большое количество клетчатки. Ее можно включать в меню до нескольких раз в неделю — она не повредит, особенно если колбасу заменить мясом.
Ранее «360.ru» предупредил, что традиционный летний холодный суп противопоказан людям, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта.