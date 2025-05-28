Квас или кефир: россиянам рассказали, какая окрошка полезнее

Телеканал «Царьград» рассказал, что окрошка — сбалансированное блюдо, в котором есть белки, жиры и углеводы, а кроме того, большое количество клетчатки. Ее можно включать в меню до нескольких раз в неделю — она не повредит, особенно если колбасу заменить мясом.