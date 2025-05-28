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Руководство ЕС готово пойти на уступки в отношении ресурсов РФ: о чем заявил Фицо

Фицо рассказал о возможности уступок ЕК по энергоресурсам России.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены Европейского союза могут рассмотреть возможность уступок в отношении энергоресурсов России. Руководство Еврокомиссии признало, что отказ от топлива РФ станет серьезной проблемой. С таким публичным заявлением выступил премьер Словакии Роберт Фицо.

Он сообщил, что представители стран Евросоюза обсуждают вопрос, касающийся российского ядерного топлива, обогащенного урана, газа и нефти. Руководство еще не решило, что ЕС предпримет в отношении соответствующих поставок.

«Уже слышу хорошие новости, что есть заинтересованность в том, чтобы договориться, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — рассказал Роберт Фицо.

Между тем у основного поставщика газа в Европу случились неприятности. На норвежском месторождении произошел сбой в результате аварии.