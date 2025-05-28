Руководство ЕС готово пойти на уступки в отношении ресурсов РФ: о чем заявил Фицо

Страны-члены Европейского союза могут рассмотреть возможность уступок в отношении энергоресурсов России. Руководство Еврокомиссии признало, что отказ от топлива РФ станет серьезной проблемой. С таким публичным заявлением выступил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Уже слышу хорошие новости, что есть заинтересованность в том, чтобы договориться, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — рассказал Роберт Фицо.
Между тем у основного поставщика газа в Европу случились неприятности. На норвежском месторождении произошел сбой в результате аварии.