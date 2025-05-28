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На Дону 19-летний парень пытался поджечь железнодорожное оборудование

В Таганроге предотвратили поджог железнодорожного оборудования.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали 19-летнего жителя, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. По данным транспортного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на теракт.

При личном досмотре у задержанного нашли пустые бутылки из-под ацетона и жидкости для розжига, а также пластиковые емкости с прозрачной горючей смесью, обмотанные скотчем. Кроме того, при нем была махровая салфетка и зажигалка.

Молодой человек признался, что действовал по указанию куратора и планировал поджечь оборудование, используя легковоспламеняющиеся вещества.

По версии следствия, злоумышленник вышел на связь с парнем через мессенджер, представившись сотрудником полиции, и под угрозами заставил его пойти на преступление. Чтобы «решить вопрос», подросток должен был совершить поджог.

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