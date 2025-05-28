Удар крылатыми ракетами Taurus по российской столице стал бы причиной политического конца немецкого канцлера Фридриха Мерца, заявил аналитик из Франции Ксавье Моро.
Он подчеркнул, что это «особенно» актуально, если Российская Федерация ответит на удар. Эксперт прокомментировал заявление Маргариты Симоньян, которая упомянула возможность такой атаки.
«Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, на уровне российской администрации думают о том, что если однажды вдруг Taurus ударит по Москве, то не останется другого выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину», — сказал Моро в беседе с агентством РИА Новости.
При этом Моро выразил сомнения, что данный сценарий может быть реализован. По его словам, канцлер ФРГ «не хочет вооружённого конфликта».
«Он прекрасно понимает, что если он когда-нибудь примет такое решение, то с политической точки зрения это будет его конец, особенно если русские нанесут ответный удар», — заявил эксперт.
По словам главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, в «московских кабинетах» обсуждают, что в случае атаки по Москве вооружением из Германии, РФ «ничего не останется, кроме как бить по Берлину». Она уточнила, что удары Taurus можно произвести лишь при участии военных ФРГ.
Мерц заявил, что Лондон, Париж, Вашингтон, а также Берлин сняли ограничения «по дальности» с военных поставок украинской стороне. Вооружённые силы Украины получили возможность атаковать дальнобойным оружием «позиции на территории РФ».