Аналитик Моро: удар Taurus по Москве стал бы политическим концом для Мерца

«Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, на уровне российской администрации думают о том, что если однажды вдруг Taurus ударит по Москве, то не останется другого выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину», — сказал Моро в беседе с агентством РИА Новости.