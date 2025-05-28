Врач рассказала, когда при головокружении нужно срочно бежать к доктору

Головокружение (вертиго) — это симптом, который не стоит игнорировать, ведь оно может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Ольга Зинчева.
«Довольно часто пациенты приходят на прием к врачу с жалобами на неустойчивость, неуверенность при ходьбе, слабость, туман в голове, называя это одним словом головокружение», — сказала невролог.
Медик отметила, что головокружение, которое возникло остро и сопровождается тошнотой, многократной рвотой, двоением в глазах, снижением слуха, может быть опасно и свидетельствовать об одном из серьезных заболеваний, таких как: инсульт, болезнь Меньера, опухоль головного мозга и некоторых других.
Человек может предположить у себя повышенное артериальное давление, как отметил «Царьград» по таким признакам, как головные боли, особенно в затылочной и височной области, головокружение, ощущение жара, покраснение лица, тошнота, рвота, кровотечение из носа, дрожь в теле и учащенное сердцебиение.
Ранее «360.ru» уточнил, что большинство неприятных симптомов проявляется при низком артериальном давлении, когда ухудшается кровообращение в сосудах мозга. Из-за этого часто могут ощущаться головные боли, головокружение, слабость или быстрая утомляемость.