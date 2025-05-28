Врач рассказала, когда при головокружении нужно срочно бежать к доктору

Человек может предположить у себя повышенное артериальное давление, как отметил «Царьград» по таким признакам, как головные боли, особенно в затылочной и височной области, головокружение, ощущение жара, покраснение лица, тошнота, рвота, кровотечение из носа, дрожь в теле и учащенное сердцебиение.