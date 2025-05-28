Свыше 13 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Во вторник, 27 мая, стартовал второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Его открыл президент РФ Владимир Путин. Всего за сутки на конкурс зарегистрировались свыше 13 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные платформы «Россия — страна возможностей».
Участие в проекте планируют принять почти три тысячи семей из самых разных уголков страны. На конкурс подали заявки граждане из всех регионов России. Кроме того, в их числе и уроженцы РФ, проживающие на территории Индии, Молдовы, Казахстана и Китая.
«В течение первых суток с момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из всех 89 регионов РФ, а также граждане РФ из других стран», — сказано в официальном сообщении.
Между тем, к президентским проектам активно подключаются и жители новых регионов России. На этот раз к креативной деятельности присоединилась молодежь Херсонской области.