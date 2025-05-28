Свыше 13 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Участие в проекте планируют принять почти три тысячи семей из самых разных уголков страны. На конкурс подали заявки граждане из всех регионов России. Кроме того, в их числе и уроженцы РФ, проживающие на территории Индии, Молдовы, Казахстана и Китая.