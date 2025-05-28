Мигрантам запретят работать в такси и доставке в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести запрет на работу мигрантов в качестве курьеров и таксистов до конца 2025 года. Об этом стало известно в среду, 28 мая.
Проект соответствующего постановления губернатора опубликован на сайте администрации города. Документ предполагает запрет для иностранных граждан, работающих по патентам, в сфере деятельности легкового такси, курьерской доставки и доставки еды на дом. Компаниям и организациям будет предоставлено три месяца на выполнение предписаний.
— Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем… деятельность курьерская… деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта… деятельность по доставке еды на дом, — говорится в сообщении.
Помимо этого, с 1 июля вводятся новые требования для компаний, занимающихся доставкой, включая ведение реестра доставок, оснащение курьеров и транспорта геолокацией, ограничение скорости для транспорта (до 15 километров в час), нанесение единого идентификационного номера и соблюдение норм внешнего вида. Запрет не распространяется на граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Кроме того, с 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для людей, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».