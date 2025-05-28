Названы неочевидные зарубежные направления для отдыха россиян этим летом

Что же касается лидеров направлений, то, по словам эксперта, это Турция — страна, как ожидается, в этом году примет минимум 7 миллионов россиян. На втором месте Египет, около трех миллионов человек. Третье — Арабские Эмираты, это чуть меньше трех миллионов человек.