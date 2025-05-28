Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы неочевидные зарубежные направления для отдыха россиян этим летом

Турэксперт Мкртчян: Китай, Малайзия и Куба готовятся принять россиян этим летом.

Источник: Комсомольская правда

Тем, кому приелись Турция и Египет, этим летом предложат отдохнуть в Китае или на Кубе. О неочевидных направлениях для отдых россиян в топовый сезон рассказал в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» эксперт в сфере туризма Алексан Мкртчян.

— Этим летом российским туристам можно будет рассмотреть Китай, Малайзию, Индонезию, Мальдивы, Кубу, — считает специалист.

Что же касается лидеров направлений, то, по словам эксперта, это Турция — страна, как ожидается, в этом году примет минимум 7 миллионов россиян. На втором месте Египет, около трех миллионов человек. Третье — Арабские Эмираты, это чуть меньше трех миллионов человек.

Любопытно, что, по данным аналитиков, наиболее популярными месяцами для отдыха в этом году стали август (54%), июль (50%) и сентябрь (36%), передает «Москва 24».

Ранее Life.ru сообщил, что всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в путешествиях по регионам России. По прогнозам, в ближайшие годы туристический поток в регионы вырастет на 8−17%.