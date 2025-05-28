Названы неочевидные зарубежные направления для отдыха россиян этим летом

Тем, кому приелись Турция и Египет, этим летом предложат отдохнуть в Китае или на Кубе. О неочевидных направлениях для отдых россиян в топовый сезон рассказал в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» эксперт в сфере туризма Алексан Мкртчян.
— Этим летом российским туристам можно будет рассмотреть Китай, Малайзию, Индонезию, Мальдивы, Кубу, — считает специалист.
Что же касается лидеров направлений, то, по словам эксперта, это Турция — страна, как ожидается, в этом году примет минимум 7 миллионов россиян. На втором месте Египет, около трех миллионов человек. Третье — Арабские Эмираты, это чуть меньше трех миллионов человек.
Любопытно, что, по данным аналитиков, наиболее популярными месяцами для отдыха в этом году стали август (54%), июль (50%) и сентябрь (36%), передает «Москва 24».
Ранее Life.ru сообщил, что всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в путешествиях по регионам России. По прогнозам, в ближайшие годы туристический поток в регионы вырастет на 8−17%.