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Россияне рассказали о своем уровне финансовой грамотности

«Газеты.Ru»: каждый 10 россиянин недоволен уровнем своей финансовой грамотности.

Источник: Комсомольская правда

Почти каждый десятый россиянин недоволен уровнем своей финансовой грамотности. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

— 15% россиян только начали разбираться в финансах. Еще 9% недовольны уровнем своей финансовой грамотности, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что около 66% респондентов оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. При этом основным инструментом повышения финансовой грамотности россияне считают чтение сайтов.

Ранее психолог заявил, что часто бедность связана с необдуманной тратой денег. Часто именно недостаток финансовой грамотности мешает грамотно распределять доходы и создавать накопления, передает 360.ru.

При этом, в погоне за доходами не стоит инвестировать в случае, если нет нужных знаний. Хотя идею пассивного дохода активно продвигают банки, брать высокорискованные активы почти гарантированно означает расстаться с деньгами, передает телеканал «Царьград».