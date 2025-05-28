Россияне рассказали о своем уровне финансовой грамотности

Почти каждый десятый россиянин недоволен уровнем своей финансовой грамотности. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— 15% россиян только начали разбираться в финансах. Еще 9% недовольны уровнем своей финансовой грамотности, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что около 66% респондентов оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. При этом основным инструментом повышения финансовой грамотности россияне считают чтение сайтов.
Ранее психолог заявил, что часто бедность связана с необдуманной тратой денег. Часто именно недостаток финансовой грамотности мешает грамотно распределять доходы и создавать накопления, передает 360.ru.
При этом, в погоне за доходами не стоит инвестировать в случае, если нет нужных знаний. Хотя идею пассивного дохода активно продвигают банки, брать высокорискованные активы почти гарантированно означает расстаться с деньгами, передает телеканал «Царьград».