Повар дал советы по питанию в жару

В жару необходимо правильно выбирать блюда, чтобы не перегружать желудок и не нарушать пищеварение. Для этого рекомендуется питаться легкими продуктами, рассказал изданию «РИАМО» бренд-шеф Антон Прокофьев.
— Один из примеров — гаспачо. Это суп из пробитых помидоров, перца, огурцов, лука с томатным соком. Гаспачо можно делать из клубники и огурца, — сказал повар.
Эксперт также рекомендовал в жару есть овощные салаты — их можно приготовить из огурцов, помидоров, болгарского перца и других свежих овощей. В качестве заправки лучше выбирать оливковое масло.
Ранее 360.ru сообщил, что при переваривании тяжелой пищи, например, жареного мяса, выделяется энергия, которая может дополнительно разогревать тело. Поэтому летом лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости — овощам, фруктам и ягодам.
Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и салат, богата витаминами. Они помогают укрепить иммунитет и поддерживают здоровье организма. А также не нагрузят организм во время зноя, передает Life.ru.