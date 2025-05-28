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Повар дал советы по питанию в жару

Повар Прокофьев посоветовал в жару есть холодные супы и салаты.

Источник: Комсомольская правда

В жару необходимо правильно выбирать блюда, чтобы не перегружать желудок и не нарушать пищеварение. Для этого рекомендуется питаться легкими продуктами, рассказал изданию «РИАМО» бренд-шеф Антон Прокофьев.

— Один из примеров — гаспачо. Это суп из пробитых помидоров, перца, огурцов, лука с томатным соком. Гаспачо можно делать из клубники и огурца, — сказал повар.

Эксперт также рекомендовал в жару есть овощные салаты — их можно приготовить из огурцов, помидоров, болгарского перца и других свежих овощей. В качестве заправки лучше выбирать оливковое масло.

Ранее 360.ru сообщил, что при переваривании тяжелой пищи, например, жареного мяса, выделяется энергия, которая может дополнительно разогревать тело. Поэтому летом лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости — овощам, фруктам и ягодам.

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и салат, богата витаминами. Они помогают укрепить иммунитет и поддерживают здоровье организма. А также не нагрузят организм во время зноя, передает Life.ru.