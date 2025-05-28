Названы города с самым дешевым рынком вторичного жилья

Ранее Life.ru сообщил, что для покупки квартиры в среднем требуется около десяти миллионов рублей, 30% из которых приходится на первоначальный взнос, тогда как сумма кредита составляет семь миллионов. Для рассмотрения заявки на кредит требуется доход не менее 280 тысяч.