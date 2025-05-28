Названы города с самым дешевым рынком вторичного жилья

Спрос на вторичное жилье постепенно растет в регионах России, при этом речь чаще идет про небольшие квартиры. К такому выводу пришли аналитики в результате исследования, результаты которого в среду опубликовало издание «Газета.Ru».
— Есть города, где наблюдается повышенная активность по интересу к жилью на вторичном рынке — это Тула, Екатеринбург, Смоленск, Владимир и Тюмень. Самые дешевые готовые квартиры можно найти в Брянске, Смоленске и Астрахани", — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что чаще всего россиян интересуют двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Аналитики считают, что изменение цен на вторичном рынке в ближайшее время не прогнозируются.
По данным «Москвы 24», доля альтернативных сделок в столице, при которых продажа одной квартиры напрямую связана с покупкой другой, на вторичном рынке жилья достигла 70%. Это рекордный показатель за последние 5 лет.
Ранее Life.ru сообщил, что для покупки квартиры в среднем требуется около десяти миллионов рублей, 30% из которых приходится на первоначальный взнос, тогда как сумма кредита составляет семь миллионов. Для рассмотрения заявки на кредит требуется доход не менее 280 тысяч.