Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Он планировал принять участие в церемонии вручения Международной премии Карла Великого. Эту награду присудили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако главу киевского режима на церемонии ждать не придется. Зеленский отбыл в Киев в срочном порядке, сообщает немецкая газета Der Spiegel.
По данным источников, бывший комик покинул страну раньше срока из-за якобы наступления ВС России в Сумской области. Как сказано в статье, нелегитимному украинскому лидеру доложили соответствующие вести, и он сразу отправился в Киев.
«Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку», — отмечается в материале.
По данным Минобороны РФ, 28 мая российские войска освободили Константиновку в Сумской области. Кроме того, ВС РФ активно наступают на донецком направлении.