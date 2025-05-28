Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Он планировал принять участие в церемонии вручения Международной премии Карла Великого. Эту награду присудили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако главу киевского режима на церемонии ждать не придется. Зеленский отбыл в Киев в срочном порядке, сообщает немецкая газета Der Spiegel.