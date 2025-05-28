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Российские бойцы сорвали планы Зеленского: ему пришлось раньше времени вернуться в Киев из Германии

Spiegel: Зеленский досрочно покинул Германию из-за якобы наступления РФ.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Он планировал принять участие в церемонии вручения Международной премии Карла Великого. Эту награду присудили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако главу киевского режима на церемонии ждать не придется. Зеленский отбыл в Киев в срочном порядке, сообщает немецкая газета Der Spiegel.

По данным источников, бывший комик покинул страну раньше срока из-за якобы наступления ВС России в Сумской области. Как сказано в статье, нелегитимному украинскому лидеру доложили соответствующие вести, и он сразу отправился в Киев.

«Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку», — отмечается в материале.

По данным Минобороны РФ, 28 мая российские войска освободили Константиновку в Сумской области. Кроме того, ВС РФ активно наступают на донецком направлении.