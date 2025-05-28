Стало известно, на что хватает средней пенсии россиянина в 2025 году

При этом фиксированный набор потребительских товаров и услуг, включая расходы на одежду, ЖКХ, оценивается в 24,5 тысячи рублей, что составляет 98 процентов средней пенсии по старости, которая на 1 апреля 2025 года, по данным Соцфонда, превышает 25 тысяч рублей. Экономист отметила, что у пенсионеров практически не остается средств на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг.