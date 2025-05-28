Стало известно, на что хватает средней пенсии россиянина в 2025 году

Кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова рассказала, что на среднюю российскую пенсию можно приобрести примерно два килограмма говядины, рыбы или курицы, 240 грамм сливочного масла, 20 килограммов картофеля, 2,5 килограмма яблок и небольшое количество сладостей.
По ее словам, в среднем пенсионер тратит на продукты питания около половины своей пенсии, что составляет примерно 12,5 тысяч рублей. Минимальный набор продуктов питания, включающий основные продовольственные позиции, стоит 7,5 тысяч рублей.
При этом фиксированный набор потребительских товаров и услуг, включая расходы на одежду, ЖКХ, оценивается в 24,5 тысячи рублей, что составляет 98 процентов средней пенсии по старости, которая на 1 апреля 2025 года, по данным Соцфонда, превышает 25 тысяч рублей. Экономист отметила, что у пенсионеров практически не остается средств на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг.
В 30 из 89 субъектов Российской Федерации размер средней пенсии по старости превышает среднероссийский уровень. Наибольший размер пенсии по старости наблюдается на Чукотке — 41,5 тысяч рублей, а наименьший — в Кабардино-Балкарии — 19,1 тысячи рублей.
В соответствии с принятыми в России социальными стандартами, прожиточный минимум является границей бедности. Для пенсионеров на 2025 год он составляет 15,2 тысячи рублей, передает «Газета.ру».
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что пенсионные выплаты у работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза в 2026 году, при этом серьезного увеличения пенсий ждать не стоит.