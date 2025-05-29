Путин потребовал от Дегтярева убрать шаманов из сборных России

«Есть у нас определенные правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается этим профессионально. Зачем каких-то “шаманов” привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, это же не частная лавочка», — отметил президент.