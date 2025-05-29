Путин потребовал от Дегтярева убрать шаманов из сборных России

Во время заседания совета по развитию спорта и физической культуры президент России Владимир Путин потребовал от главы Минспорта Михаила Дегтярева навести порядок в спортивной медицине. Глава государства оказался недоволен, что в сборных страны работают представители нетрадиционной медицины, передает РИА Новости.
«Есть у нас определенные правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается этим профессионально. Зачем каких-то “шаманов” привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, это же не частная лавочка», — отметил президент.
Под специальным органом Путин имел ввиду Федеральное медико-биологическое агентство. А говоря про «шаманов», привел в пример случаи со спортсменками Марией Шараповой и Камиллой Валиевой.
Президент призвал Дегтярева обратить на эту ситуацию особое внимание. И попросил совместно со спортивными федерациями отработать все нюансы и «привести в состояние здравого смысла».
Ранее «МК» писал, что президент Путин поручил повысить выплаты за победы в международных соревнованиях российским паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам.