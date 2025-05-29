Лучшие детям: «Конек-Горбунок» в ГАБТ, «Медвежонок» и просто «Геройчики»

Кино.
Геройчики. Незваный гость, 0+
Режиссёр: Александр Люткевич.
Фото: предоставлено пресс-службой НМГ Кинопрокат.
Новая история про мальчика Рому и его команду игрушек. За яркими образами и игрушечной непосредственностью скрываются многогранные характеры, глубина и оригинальность.
На этот раз Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать собранный из конструктора звездолёт. Игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей — космических пиратов, которые попытаются угнать звёздный корабль. Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш предстоит сразиться с пришельцами, а ещё проверить дружбу на прочность.
С 29 мая в прокате.
сНежный человек, 6+
Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Владимир Стеклов, Степан Девонин, Катерина Шпица, Борис Лобанов, Игорь Грабузов.
Фото: Кинотека.
У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. В школе над ним подшучивают и не хотят играть в баскетбол из-за его слухового аппарата. Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Оказавшись в дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное. В сарае он обнаруживает огромное существо и сразу же чувствует в нём родственную душу. Это снежный человек Еня, который, как оказывается, ранен.
С 29 мая в прокате.
Культурный код: Фрагменты, 16+
Режиссер: Константин Кокорев.
Фото: Surf Siberia.
Документальный фильм. За десять лет участники проекта Surf Siberia побывали на самых удалённых берегах планеты — от холодных вод России до тропических волн Индонезии. «Культурный код: Фрагменты» собирает эти годы в визуальную хронику, полную приключений, пленочной зернистости и личных историй. Здесь серфинг и скейтбординг — это не просто спорт, а язык, на котором можно рассказать о взрослении, поиске себя и силе сообщества.
С 29 мая в прокате.
Театр.
Конёк-Горбунок, 12+
Режиссёр: Антон Морозов. В ролях: Георгий Гусев, Владислав Лантратов, Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Игорь Цвирко, Мария Виноградова, Макар Михалкин, Елизавета Кокорева.
Премьера красочного балета Родиона Щедрина. «Конёк-Горбунок» — одно из самых ранних творений композитора. Работать над балетом по сказке Петра Ершова Щедрин начал ещё во время учёбы в консерватории. Мысль об этом молодому автору первым подал композитор Дмитрий Кабалевский. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев. Над спектаклем работали: дирижёр-постановщик — Павел Клиничев, хореограф и автор либретто — Максим Петров. Постановка обещает стать не только одной из самых ярких премьер 249-го сезона, но и весомым дополнением детской афиши Большого театра.
29, 30, 31 мая, 1 июня, 19:00, 31 мая, 12:00, Большой театр, Историческая сцена.
Дуэль, 12+
Режиссёр: Лейла Абу-аль-Кишек. В ролях: Семён Шомин, Иван Стебунов, Марина Лебедева, Дмитрий Смолев, Максим Теняков, Анатолий Кормановский, Евгений Шишкин, Янина Романова, Ольга Родина, Вероника Амирханова.
На южном берегу Чёрного моря, в провинциальном городке, гнетущем своей скукой и жарой, разворачивается психологическая драма. Молодой чиновник Лаевский сбежал сюда с замужней женщиной — Надеждой Фёдоровной — в поисках любви, свободы, «новой жизни». Но мечты оказываются иллюзией. На фоне личных проблем у Лаевского разворачивается конфликт с бароном фон Кореном, который видит в нём человека, вредного для общества. Этот конфликт перерастает в дуэль — нравственную, мировоззренческую, а потом и в физическую.
30 и 31 мая, 19:00, Театр «Современник», Другая сцена.
Сказки Гофмана, 18+
Режиссер: Елизавета Мороз. В ролях: Сергей Кузьмин, Сослан Кусов, Надежда Павлова, Галина Круч, Екатерина Ясинская, Мария Калинина.
Премьера оперы Жака Оффенбаха пройдет в рамках VII Международного фестиваля искусств «Стрелка». Постановочная группа интерпретирует «Сказки Гофмана» как манифест о поиске художника, который может обернуться катастрофой. Как создается искусство? Зачем? Для кого? Какие силы, реальные и запредельные, влияют на появление шедевра или поделки?
В каждом акте Гофман предстает в разных ипостасях: режиссёр, скульптор, композитор, модельер. Каждая из четырех героинь — взбалмошная артистка, пугливое «дитя природы», одержимая певица, интригующая модель, — разбивая его сердце, дарит ему вдохновение.
29, 30, 31 мая, 18:30, 1 июня, 15:00, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.
Юбилей Евгения Киндинова, 16+
Фото: МХТ имени Чехова.
Встреча с легендарным актёром театра и кино, народным артистом России Евгением Киндиновым. Вечер из цикла «Мхатовские пятницы» приурочен к его юбилею. 24 мая Евгению Арсеньевичу исполнилось 80 лет. Из них 60 лет народный артист служит Художественному театру. За эти годы были главные роли в эпохальных спектаклях и культовых фильмах Кончаловского и Тодоровского. Всенародная слава пришла к нему в 1970-е, как и зрительская любовь, которая сильна и сейчас. В вечере примут участие его жена, заслуженная артистка России Галина Киндинова, артисты МХТ, дуэт «Гитары России» (Михаил Виноградов, Юрий Алешников). Ведущий вечера — Вадим Верник.
30 мая, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена.
Последняя сказка, 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Юлия Довганишина, Павел Левкин, Анастасия Стоцкая, Александр Суханов, Сергей Ли, Алексей Фалько.
Масштабный мюзикл, покоривший сердца зрителей. История современной московской пары, Макса и его девушки Жени, которые неожиданно оказываются в мире «Тысячи и одной ночи». Спектакль поражает визуальным размахом: роскошные дворцы появляются буквально из воздуха, мистический караван проходит через зрительный зал, а герои летают на настоящем ковре-самолете. Музыкальные номера с восточными мотивами переплетаются с современными ритмами, а хит Таркана Şikidim в новой аранжировке превратился в феерический «Танец огня».
29, 31 мая, 14:00, 19:00, 1 июня, 13:00, 3, 4 июня, 19:00, Театр МДМ.
Каникулы феи, 6+
Режиссеры: Лада Меркулова, Айнур Сафиуллин, Роман Финогеев. В ролях: Аделина и Алиса Янчевские, Агата Румяенцева, Мария Разуваева, Тимофей Мягченков, Илья Васильев, Милана Рогачева, Стефания Катаева.
Волшебная мультимедийная музыкальная сказка с авторскими песнями Ники Ванн, со спецэффектами, авторскими видеопроекциями, танцами, анимацией, киновставками о значимости дружбы и родного дома.
Юной фее Воздуха наскучило волшебство, и она решает побывать в мире людей. Через портал между мирами она проникает к людям. Что ждёт фею в мире, где не верят в чудеса?
1 июня, 18:00, Московский Театр иллюзии, Основная сцена.
Соперницы, 16+
Режиссер: Владимир Панков. В ролях: Елена Яковлева, Наталья Щукина.
Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер — золотая эпоха Голливуда. Миф о дивах живет и волнует до сих пор. Действие спектакля происходит в кинопавильоне. Съемки триллера идут в присутствии зрителей. Две голливудские звезды существуют будто в параллельной реальности. Грань между обычной жизнью и съемочной площадкой словно стерта. Зрителю представится действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки.
30 мая, 19:00, Театр эстрады.
Бесконечный апрель, 16+
Режиссер: Анна Горушкина. В ролях: Илья Носков, Елена Киркова, Елена Исаенкова, Наталья Шклярук, Ирина ТОкмакова, Полина Галкина, Наталья Смирнова, Степан Шевяков.
Главный герой — Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году, а умер в 2010. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. Глазами героя-интеллигента зрители смотрят на жестко меняющийся мир. Как выживет его род и что одержит верх в семье — грубый материализм или трепетное отношение к миру?
Фото: пресс-служба Московского губернского театра.
3 июня, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена.
Закрытая премьера, 18+
Фото: Театр «Модерн».
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анастасия Сычева, Александр Колесников, Вадим Пинский, Константин Конушкин, Богдан Щукин, Нина Косырева, Александр Мирлюнди, Александра Плетнева.
Премьера спектакля, название которого тщательно скрывается. Ни литературная основа, ни автор пьесы не указаны. В основе постановки всемирно известное произведение большого автора. На официальном сайте театра Юрий Грымов призывает зрителей «широко открыть глаза и приготовиться к прыжку». Более того, режиссер просит сохранить тайну спектакля даже после первых просмотров. Напрашивается шутка, что это постановка по Марку Твену, у которого герои тоже устраивали представления, окутанные тайной, но ждать осталось не так уж долго.
29 мая, 19:00, Театр «Модерн».
Концерты.
Штраус-гала. Сказки Венского леса, 6+
На сцене Дома Музыки прозвучат лучшие произведения, написанные династией Штраус в исполнении солистки Большого театра, лауреата международных конкурсов и фестивалей Дарьи Зыковой (сопрано) и оркестра «Русская филармония». В программе самые известные вальсы «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Кайзер-вальс», польки «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте», «Гром и молния» и другие выдающиеся произведения.
Фото: Дарья Зыкова.
Дарья Зыкова.
30 мая, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Калина красная, 12+
В первый день лета радиостанция «Калина красная» отметит два года вещания в Москве душевным концертом. На сцену выйдут признанные мэтры авторской песни и перспективные молодые таланты — Дмитрий Харатьян, Виктор Третьяков, Паскаль, Екатерина Яшникова, Николай Гринько, Саша Солнцева, Дима Прокофьев, Виктор Попов и другие артисты. Зрителей уникального вечера ждёт музыка, ставшая неотъемлемой частью нашей культуры, акустический звук и искренние эмоции.
1 июня, 19:00, МТ music bar.
LAB с Антоном Беляевым, 12+
LAB — это территория музыкальных экспериментов, свободы звучания, диалогов о жизни и творчестве. Вдохновитель проекта — продюсер и музыкант Антон Беляев, лидер Therr Maitz. В этом году шоу обещает быть еще более масштабным — на сцену выйдут более 200 музыкантов струнного оркестра и хора. С музыкантами Therr Maitz выступят Zoloto, Дмитрий Журавлев и еще один секретный гость, а также ранее заявленные артисты: Лолита, Zivert, Элджей, Сироткин, IOWA, Александр Ревва, Zoloto, Сергей Бурунов, Тося Чайкина, Сергей Бобунец, Садковская, The Dawless+Кассета.
31 мая, 20:00, ВТБ Арена.
Юсиф Эйвазов, 6+
Звезда мировой оперы, тенор Юсиф Эйвазов вновь выступит в Московской консерватории. Прославленный певец представит программу «Viva opera», куда войдут знаменитые арии из опер Петра Ильича Чайковского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и других композиторов. Вместе с Эйвазовым в концерте примут участие лауреат международных конкурсов сопрано Дарья Рыбак, а также солист Большого театра России Эльчин Азизов. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт в этот вечер встанет Иван Никифорчин.
4 июня, 19:00, Московская консерватория, Большой зал.
Юбилейный Концерт Владимира Кузьмина, 6+
Народный артист России Владимир Кузьмин 31 мая отметит 70 лет. Свой юбилей он отметит на сцене с любимыми поклонниками. Владимир Кузьмин представит слушателям главные хиты «Я не забуду тебя», «Нет, я не верю», «Моя любовь», «Когда меня ты позовешь» и многие другие. И, конечно, прозвучат новые композиции из альбома «Дурная репутация», а также с пластинки «Мне одиноко, детка». Это не совсем обычный для артиста альбом.
31 мая, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
From IN («Изнутри»), 12+
В рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в Москве впервые выступит китайский театр танца XIEXIN DANCE THEATRE, который представит свою визитную карточку — пластический спектакль From IN («Изнутри»). Самобытная постановка, сочетающая в себе элементы традиционного китайского танца и современных европейских направлений, исследует физическое воплощение человека, а также культурные контексты, в которых он существует. Хореограф постановки Си Син (Xie Xin) — первая женщина-хореограф из Китая, которую нередко сравнивают с Акрамом Ханом, подчеркивая невероятную насыщенность ее пластического текста и острое внимании к каждой детали.
4 и 5 июня, 19:00, Театр имени Моссовета.
Шоу Lumisfera: Симфония в парке и 5000 свечей, 6+
Благотворительный концерт в пользу Фонда Хабенского. Сам Константин Юрьевич выйдет на сцену и обратится к зрителям со своей историей доброты под аккомпанемент мелодий Моцарта, Вивальди и Циммера. Уютный летний вечер, закатное солнце в свете пяти тысяч свечей, шелест листьев — и все это под волшебные звуки классической и современной музыки в исполнении симфонического оркестра, говорят организаторы. Вся прибыль от продажи билетов пойдет на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга — подопечным Фонда Хабенского.
3 июня, 20:30, Зеленый театр ВДНХ.
Гала-концерт «Звездная страна», 6+
Концерт приурочен ко Дню защиты детей. Представлять вокальные номера и делиться своей мечтой со зрителями будут сольные артисты и творческие коллективы, которые стали лауреатами фестивального движения «Созвездие детских талантов». Вместе с ребятами на сцену выйдут: Лариса Долина, Chris Yank, Родион Газманов, RASA, Таисия Повалий, Анита Цой, TIMANIO, Ирина Ортман, Наталья Соловей, Ирина Зорина, MILANA STAR и MARI M. 31 мая, 18:00, КЗ «Москва», парк «Остров Мечты».
Музеи.
Земля тысячи королей. Искусство Республики Камерун, 12+
Большой проект Музея Востока, включающий три выставки, призван продемонстрировать уникальные особенности африканского искусства из разных регионов и подчеркнуть его значимость в контексте общемирового художественного процесса. Выставка познакомит зрителя с искусством многочисленных этносов Камеруна. Посетители увидят скульптурные произведения, маски, костюмы, металлопластику, керамику и традиционное оружие. Гости узнают историю синкретического божества Мами-Ваты («Матушка вод»). В ее образе объединились черты русалок и облик азиатских заклинательниц змей. На выставке можно познакомиться с образцами североафриканского ювелирного искусства.
30 мая — 20 июля, Музей Востока.
Сергей Конёнков. XX век, 6+
Фото: пресс-служба Нижегородского государственного художественного музея.
Выставка одного из самых значимых отечественных скульпторов Сергея Конёнкова. Это совместный проект «РОСИЗО» и Нижегородского государственного художественного музея. Экспозиция познакомит посетителей с разными гранями творчества Конёнкова — он предстанет не только как талантливый скульптор, но и как мыслитель, философ, провидец и демиург. Среди работ в экспозиции можно увидеть: «Пророк», «Автопортрет», «Демон», «Сын человеческий», «Матрос с крейсера “Громобой”», эскиз оформления главного входа павильона «Шестигранник» для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года в Москве.
С 4 июня до 22 июля, выставочный Пакгауз, Нижний Новгород.
День защиты детей в Музее Победы, 0+
Фото: ФГБУК «Музей Победы».
31 мая и 1 июня парк около музея на Поклонной горе превратится в игровую и образовательную площадку, где маленькие гости смогут попробовать себя в творчестве, спорте, туризме, узнать о профессиях прошлых лет и наших дней. Мероприятия пройдут в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В Парке Победы ребята смогут сыграть в гигантские шахматы, городки и настольные игры, а также всей семьей посоревноваться в спортивной эстафете. На «Площади мастеров» можно будет научиться пользоваться швейной машинкой, попробовать самостоятельно отремонтировать обувь, выковать монеты, оказать первую помощь. Ярким завершением праздничной программы в выходные станет флешмоб детских рисунков на асфальте «Краски Победы».
31 мая, 1 июня, 11:00−19:00, Музей Победы.
В свете рампы, 12+
Фото: Галерея Мамонтовых.
На выставке собраны произведения из коллекции Мамонтовых, связанные с театром. Эскизы декораций и костюмов для спектаклей, в разные периоды созданные мастерами, с именами которых связан расцвет русского искусства на родине и за рубежом: «Дон Кихот» Константина Коровина, «Дочь моря» и «Королева мая» Александра Головина, «Борис Годунов», «Свадьба Амура и Психеи», «Диана де Пуатье» Александра Бенуа, «Спящая красавица» и «Волшебная ночь» Льва Бакста. В общей сложности на выставке показаны работы двадцати шести художников.
До 31 июля, Галерея Мамонтовых.
Фестивали.
III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», 6+
Откроет летний фестиваль бас-баритон из Уругвая Эрвин Шротт. Один из наиболее востребованных исполнителей, выступающий на самых престижных оперных сценах мира. Победитель конкурса «Опералия» Пласидо Доминго в 1998 году. В программе концерта прозвучат арии из опер Моцарта и Верди. За дирижерским пультом — Иван Рудин.
В концертах фестиваля примут участие: Ильдар Абдразаков, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Ольга Перетятько и многие другие.
С 2 июня по 6 июля, КЗ «Зарядье».
V Фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest, 12+
В этом году программа значительно расширится. Посетителей ждет настоящий праздник разножанровых авторских игр и виртуальной реальности. В программе — интенсив для начинающих гейм-дизайнеров, питчинги, лекции, инди-ярмарка и многое другое. Впервые в рамках фестиваля пройдёт стрим авторских игр — в прямом эфире можно будет увидеть лучшие неизданные проекты, а также опробовать прямо на месте уникальные игры студентов B&D: приключения, квесты, шутеры, хорроры, визуальные новеллы, ритм-игры и казуалки.
30−31 мая, Институт бизнеса и дизайна B&D.
Международный день защиты детей в ДМТЮА, 6+
Детский музыкальный театр юного актера приготовил развлекательную и познавательную программу. Перед спектаклями зрителей ждут подвижные игры, тематические викторины, а также мастер-классы по оригами. На Сцене на Малой Дмитровке, 8, стр. 4 зрители увидят спектакль «Муха-цокотуха» (3+). Режиссер Андрей Крючков. История Мухи-именинницы поставлена как мюзикл для самых юных зрителей. Яркие костюмы, захватывающие приключения и веселые мелодии. В ролях артисты детской труппы. Начало программы в фойе в 11:15. А на Новой сцене (ул. Макаренко, 4) — «Сказка о царе Салтане» (6+). Знаменитый литературный сюжет Пушкина представлен здесь в жанре народного театра, где музыка, танец и стихи становятся единым целым.
1 июня, 12:00, ДМТЮА, Новая сцена и Сцене на Малой Дмитровке.
Книги на лето, 3+
Яркое литературное событие уже стало традицией в культурной жизни региона, объединяя читателей, авторов, издателей и педагогов. Программа разделена на два дня — 31 мая для подростков и взрослых, 1 июня — для детей и семейной аудитории. Оба дня гостей ждет насыщенная программа: книжный маркет с лучшими новинками, лекции и презентации, встречи с авторами, мастер-классы, театральные постановки, музыкальное сопровождение от Насти и Жени Николаевых — основателей iglavinylstore, коллекционеров и диджеев. А также встречи с Юлией Булгаковой, Максимом Кронгаузом, Анастасией Афанасенко, Мариной Тараненко, Светланой Гурьяновой и другими.
31 мая и 1 июня, кластер «Октава» (Тула).
II фестиваль молодого кино «Новое движение», 18+
«Новое движение» — это фестиваль всего нового: направлений, имен, сюжетов, тем, векторов развития. Он пройдет не только в Великом Новгороде, но и Старой Руссе. Фестивальная неделя будет полностью посвящена кино во всех его проявлениях: показы, обсуждения, творческие встречи и мастер-классы первых лиц индустрии, дискуссии, деловая программа, кинорынок, а также образовательная программа для детей подростков и взрослых. Зрителей ждет праздник, объединяющий кино, музыку и современное искусство.
29 мая — 2 июня, Великий Новгород, Старая Русса.
Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», 0+
Фото: пресс-служба Okko.
В этом году в конкурсной программе будут представлены десятки художественных и анимационных фильмов и сериалов. Победителей выберет жюри, в которое вошли: актёры Надежда Михалкова, Елизавета Ищенко и Эльдар Калимулин, режиссеры Илья Учитель и Руслан Братов, продюсеры Юлия Иванова, Илья Попов, Алексей Троцюк, Рубен Джагинян, главный продюсер т/к «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева, и сценарист Роман Кантор.
Зрители увидят: сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», мультфильмы — «Повелительница города сказок», «Кунг-фу кот», «Три богатыря: Ни дня без подвига 2», фильмы — «Ритмы мечты», «Поле чудес», «Легенда о золоте скифов», «Артек. Сквозь столетия».
С 30 мая по 1 июня, Летний кинотеатр, ВДНХ.
НАУЧФЕСТ. Человек-наук, 6+
В День защиты детей в парке «Зарядье» пройдет настоящий день открытых дверей: ведущие вузы подготовили программу, где наука встретится с искусством, а новые технологии станут инструментом творчества. Участников ждут TED-лекции от ученых, научные шоу, открытые встречи и «химические гонки». Здесь можно будет «посетить» Сикстинскую капеллу, побывать на МКС и проникнуть в сосуды человеческого тела, узнать о секретах молекулярной кухни, открыть для себя тайны добычи редких металлов и даже увидеть красочное шоу, где воздушные змеи, медузы, осьминоги и драконы закружатся прямо над головами зрителей. А в конце — большой звездный концерт с secret guest. Вход бесплатный.
1 июня, с 12:00 до 22:00, парк «Зарядье».