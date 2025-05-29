Лучшие детям: «Конек-Горбунок» в ГАБТ, «Медвежонок» и просто «Геройчики»

В День защиты детей в парке «Зарядье» пройдет настоящий день открытых дверей: ведущие вузы подготовили программу, где наука встретится с искусством, а новые технологии станут инструментом творчества. Участников ждут TED-лекции от ученых, научные шоу, открытые встречи и «химические гонки». Здесь можно будет «посетить» Сикстинскую капеллу, побывать на МКС и проникнуть в сосуды человеческого тела, узнать о секретах молекулярной кухни, открыть для себя тайны добычи редких металлов и даже увидеть красочное шоу, где воздушные змеи, медузы, осьминоги и драконы закружатся прямо над головами зрителей. А в конце — большой звездный концерт с secret guest. Вход бесплатный.